La SS Lazio TFC brilla nelle competizioni di Subbuteo e Calcio Tavolo

Le ultime due settimane sono state ricche di soddisfazioni per la SS Lazio TFC, protagonista nei tornei regionali e nazionali di Subbuteo e Calcio Tavolo.

Nella Coppa Regionale Lazio FISCT 2025 per la categoria Subbuteo Classico, Patrizio Lazzaretti ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Simone Trivelli ha ottenuto un prestigioso argento, confermando l’ottima forma degli atleti biancocelesti.

Patrizio Lazzaretti e Simone Trivelli protagonisti nella Coppa Regionale Lazio FISCT 2025

A livello nazionale, nella Coppa Italia FISCT 2025 per la categoria Calcio Tavolo Veteran, ancora una volta Simone Trivelli ha brillato, portando a casa un argento, seguito dal compagno di squadra Patrizio Lazzaretti, che ha conquistato il bronzo. Un risultato che sottolinea la competitività del club capitolino.

Ottima anche la partecipazione complessiva della Lazio TFC, che ai nastri di partenza ha schierato anche Caviglia, Cascioli e Perotti, dimostrando grande compattezza e spirito di squadra.

La SS Lazio TFC tra le migliori squadre della Coppa Italia 2025 di Calcio Tavolo

Nel torneo a squadre della Coppa Italia 2025, la SS Lazio TFC ha presentato ben due formazioni. La prima squadra, composta da Micael Caviglia, Simone Trivelli, Patrizio Lazzaretti, Lorenzo Lazzaretti e Gianmarco Del Brocco, ha puntato a fare esperienza e minutaggio in vista della prossima Serie A prevista per la primavera. La seconda squadra, formata da Mario Lo Iacono, Pino Cascioli, Simone Lo Iacono e Marco Perotti, ha invece avuto l’obiettivo di testare lo stato di forma di alcuni giocatori in vista della prossima Serie D.

La SS Lazio TFC continua così a confermarsi tra le protagoniste del panorama nazionale, con risultati di prestigio e una crescita costante a livello individuale e di squadra.