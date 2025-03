Lazio-Viktoria Plzen, Dia nel post: “Emozione grandissima stasera, abbiamo combattuto…”

A conclusione del match Lazio-Viktoria Plzen, terminato 3-2 per la Lazio, è intervenuto i microfoni di LSC il calciatore biancoceleste Dia. È stata una partita emozionante, disputata davanti a quasi 40.000 laziali e, ad inizio partita, la meravigliosa. Il match è stato giocato con grande determinazione da entrambe le squadre: da una parte, la Lazio, partendo da un risultato di vantaggio, ha fatto di tutto per chiudere i conti e ottenere la qualificazione; dall’altro, i ciechi, ancora scottati dal goal di Isaksen subito all’ultimo minuto la settimana scorsa, hanno tentato di ribaltare il risultato Senza riuscirci: la Lazio si qualifica ai quarti di finale di Europa League!

Emozione grandissima stasera. Era una partita difficile e dura, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà, anche fuori casa. Abbiamo combattuto fino alla fine e ci siamo meritati la qualificazione. Ho visto subito che la palla era entrata e che era stato Romagnoli, sono felice per lui e per la squadra.