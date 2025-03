Lazio-Viktoria Plzen, Zaccagni: “Complimenti alla squadra. È un calendario fitto ma…”

La Lazio nonostante la sofferenza riesce ad accedere ai quarti di finale: il Viktoria Plzen non ha sfigurato, i biancocelesti hanno sofferto il ritmo e l’intensità degli ospiti che, nella parte centrale del campo hanno messo in grandi difficoltà i ragazzi di Baroni. Al termine del match, Mattia Zaccagni ha parlato così del passaggio ai quarti di finale.

È stata una partita dura come all’andata, loro molto fisici e lottano su ogni pallone e giocano le seconde palle. l’obiettivo era centrare la qualificazione e ci siamo riusciti. Stanchezza? Il mister dice sempre così, abbiamo giocato lunedì, questa sera e domenica giochiamo alle 15. È un calendario fitto, ma siamo orgogliosi di farne parte perché era un nostro obiettivo sin da inizio stagione. Siamo in corsa in campionato e in Europa League, faccio i complimenti a tutta la squadra.

Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Il Viktoria Pizen è una squadra fisica, intensa. Siamo stati bravi a reagire e l'abbiamo ripresa. Fallo all'inizio? Non l'ho rivisto, ma le sensazioni erano per il rosso. Nell'intervallo l'arbitro mi ha detto che era un intervento soft. E stata una serata bellissima, il tifo è stato incredibile, i tifosi sono stati il nostro uomo in più. In questi momenti loro ci danno una grandissima mano, quando le gambe non vanno più.

Romagnoli prima punta? Ale ci sta dando una grande mano dalle palle inattive. Questa è una grandissima squadra e un grande gruppo.

Bodo Glimt? Sarà un campo difficile, però noi adesso pensiamo a domenica che è più importante.