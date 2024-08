Cds | Intrigo inglese: pronti 20 milioni per Mandas

È in arrivo dall'Inghilterra una super offerta per Mandas: sul portiere greco, prelevato per soli 900mila euro l'estate scorsa dall'OFI Creta, sarebbero piombate Wolverhampton e Southampton.

Intrigo di mercato Lazio-Southampton

Proprio con i Saints potrebbe esserci un filo diretto: qualche giorno fa l'amichevole giocata oltremanica al St Mary Stadium è servita per approfondire i discorsi anche per Alcaraz, centrocampista 21enne poi protagonista nella rissa che c'è stata. L'ex Juve, dove ha giocato in prestito da gennaio scorso, interessa ai biancocelesti e potrebbe nascere un intrigo di mercato in cui è coinvolto anche Mandas. Il portiere dei Saints titolare, Bazuno, si è lacerato il tendine d'Achille e starà fuori per moltissimo tempo; mentre il secondo, McCarthy, non ha ben figurato contro la Lazio. I club hanno parlato di queste due situazioni: Mandas e Alcaraz potrebbero accendere il mercato dopo ferragosto.

Offerta dall'Inghilterra per Mandas: i possibili sostituti

Dovesse arrivare un proposta ufficiale da 20 milioni, la Lazio a quel punto vacillerebbe: oltre ad essere già coperta da un top come Provedel, si registrerebbe anche una plusvalenza importantissima, utile a finanziare il resto del mercato. Il greco è considerato un top dalla società, ma ci si sta rendendo conto dall'interno che tenerlo come vice ne rallenterebbe la crescita. Valutazioni in corso. Per sostituirlo ci sono due nomi: uno è Consigli del Sassuolo, che non avrebbe problemi a ricoprire il ruolo di secondo. L'altro è Christensen, che la Fiorentina sta cercando di piazzare.