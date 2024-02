SERIE A | Napoli, dopo l'esonero di Mazzarri è ufficiale il nuovo allenatore: l'annuncio della società | FOTO

Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Napoli. A darne l’annuncio è stato il Presidente Aurelio De Laurentiis attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. Inoltre, è arrivato anche il nome del nuovo tecnico: ufficiale, Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli.

Questo il messaggio del Presidente del Napoli sul proprio profilo ufficiale Twitter: “Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”.

Oltre che attraverso il Tweet di Aurelio De Laurentiis, il profilo ufficiale Twitter del Napoli ha annunciato l’ufficialità dell’arrivo di Francesco Calzona. L'immagine pubblicata è accompagnata dal messaggio: “Francesco Calzona è il nostro nuovo allenatore. Benvenuto Mister!".

Francesco Calzona è il nostro nuovo allenatore. Benvenuto Mister!



Dopo il ritorno ufficiale datato 14 novembre 2023, si è chiusa oggi dunque l'esperienza di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Con Mazzarri in panchina, il Napoli ha disputato 17 partite, suddivise in: 12 del campionato di Serie A, 2 in Champions League (la sconfitta per 4-2 in casa del Real Madrid e il successo per 2-0 con il Braga), 2 in Supercoppa Italiana (la Semifinale vinta per 3-0 contro la Fiorentina e la Finale persa contro l'Inter di misura, 1-0) ed una in Coppa Italia (lo 0-4 intero contro il Frosinone agli Ottavi di Finale). Attualmente nono in classifica con 36 punti, ma con una partita da recuperare contro il Sassuolo, il Napoli nelle 12 partite di campionato con mister Mazzarri ha raccolto 15 punti, frutto di 4 vittorie (Atalanta, Cagliari, Salernitana ed Hellas Verona), 3 pareggi (0-0 con Monza e Lazio, 1-1 nell'ultimo turno con il Genoa) e 5 sconfitte (Inter, Juventus, Roma, Torino e Milan).