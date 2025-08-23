Nigeria, i preconvocati del Ct: la decisione su Dele-Bashiru
Il centrocampista della Lazio inserito nella lista di Chelle per Ruanda e Sudafrica
La chiamata del ct
Il commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, ha reso nota la lista dei preconvocati per i prossimi impegni di settembre. Le Super Eagles affronteranno Ruanda e Sudafrica in due gare decisive per la qualificazione al Mondiale.
Dele-Bashiru tra i 31 selezionati
Tra i 31 giocatori scelti figura anche Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio. Per lui si tratta di un’ulteriore conferma in nazionale, segnale di fiducia da parte del ct. Di seguito l’elenco completo dei convocati diffuso dalla federazione.
Portieri: Stanley Nwabali (Chippa United), Amas Obasogie (Singida Blackstars), Adeleye Adebayo (Volos FC), Ebenezer Harcourt (Sporting FC).
Difensori: William Ekong (Al-Kholood), Calvin Bassey (Fulham), Olaoluwa Aina (Nottingham Forest), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Igoh Ogbu (Slavia Praga), Chidozie Awaziem (Nantes), Felix Agu (Werder Brema), Benjamin Fredericks (Dender FC).
Centrocampisti: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Alhassan Yusuf (New England Revolution), Wilfred Ndidi (Besiktas), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Christantus Uche (Getafe).
Attaccanti: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Simon Moses (Paris FC), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Cyriel Dessers (Rangers), Sadiq Umar (Real Sociedad), Nathan Tella (Bayer Leverkusen), Tolu Arokodare (Genk), Terem Moffi (Nizza), Adams Akor (Siviglia).