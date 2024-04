Gli Internazionali BNL di Roma 2024: tutto quello che c'è da sapere sul torneo

Gli Internazionali BNL d'Italia rappresentano uno dei tornei di tennis più prestigiosi del mondo, celebrati annualmente nel suggestivo Foro Italico di Roma. Parte del circuito ATP Tour Masters 1000 per gli uomini e del WTA 1000 per le donne, questo torneo è una tappa fondamentale per i giocatori che si preparano alla sfida del Roland Garros, il grande slam su terra rossa.

Quando e dove si svolgeranno

L'edizione 2024 degli Internazionali si svolgerà dal 6 al 19 maggio, offrendo due settimane di partite emozionanti e spettacolari. Le competizioni avranno luogo al Foro Italico, un complesso sportivo che vanta un'architettura mozzafiato e stadi all'aperto che creano un'atmosfera magica per i fan del tennis.

Biglietti: opzioni e costi IBI 2024

I biglietti per gli Internazionali BNL d'Italia 2024 variano in prezzo a seconda del giorno e della sede dello stadio. I costi possono oscillare da 30 euro per i biglietti Ground nei giorni iniziali del torneo fino a oltre 200 euro per i posti migliori durante le finali nel Centrale. Per acquistare i biglietti, i fan possono visitare il sito ufficiale del torneo o piattaforme affidabili come Ticketone.

Foro Italico Internazionali Roma

Tipologie di biglietti

Biglietti Ground: Questi biglietti offrono un accesso giornaliero a tutti i campi tranne lo Stadio Centrale, permettendo agli spettatori di godere di una varietà di incontri.

Biglietti per Stadio Centrale e Pietrangeli: Forniscono accesso ai match nei due stadi principali, dove si svolgono gli incontri più attesi.

L'esperienza allo stadio

Per coloro che cercano la migliore visuale, i settori alti del Centrale offrono una vista panoramica dell'azione, mentre i posti a livello del campo offrono un'esperienza più vicina e personale. Arrivare al Foro Italico è semplice, sia con i mezzi pubblici che in auto, con ampie opzioni di parcheggio disponibili. All'interno del complesso, i visitatori troveranno una vasta gamma di servizi, inclusi punti ristoro, negozi di merchandise ufficiale e aree relax.

Finalisti e vincitori della scorsa edizione

Nell'edizione 2023 degli Internazionali BNL d'Italia, Daniil Medvedev ha trionfato nel singolare maschile, sconfiggendo Holger Rune in una finale avvincente, conclusa con il punteggio di 7-5, 7-5. Questa vittoria ha rappresentato un importante traguardo per Medvedev, marcando il suo primo titolo su terra battuta e il sesto nella categoria Masters 1000. Rune, giovane promessa del tennis, ha mostrato notevole tenacia, battendo avversari del calibro di Novak Djokovic e Casper Ruud prima di raggiungere la finale.

Nel doppio femminile, la coppia formata da Storm Hunter ed Elise Mertens ha conquistato il titolo, superando in finale il duo americano composto da Jessica Pegula e Coco Gauff. Questo successo ha segnato il più grande trionfo nella carriera di coppia di Hunter e Mertens, che hanno iniziato a giocare insieme nei principali tornei proprio quell'anno​ (ATP Tour)​.

Foro Italico Internazionali Tennis

Domande frequenti

Quando si tengono gli Internazionali di Tennis a Roma nel 2024?

Dal 6 al 19 maggio 2024 per l'edizione numero 81.

Quanto costa un biglietto per gli Internazionali BNL d'Italia?

Da 30 a oltre 200 euro, a seconda del giorno e del posto.

Dove comprare i biglietti per gli Internazionali di tennis?

Sul sito ufficiale del torneo o tramite Ticketone.

Cosa sono i biglietti Ground?

Biglietti che permettono l'accesso a tutti i campi tranne lo Stadio Centrale.

Dove si vede meglio al Foro Italico?

Settori alti per una vista panoramica o posti a livello del campo per un'esperienza ravvicinata.

Come entrare al Foro Italico?

Tramite i varchi dedicati, con controlli di sicurezza all'ingresso.