Lazio, si lavora in entrata: conferme dall'Inghilterra

Un altro nome danese sta intrigando la coppia Lotito-Fabiani. Dopo i recenti arrivi di Isaksen e Provstagaard, i biancocelesti sembrano aver messo nel mirino un altro profilo: Kvistgaarden. Si tratta di un giovane talento che quest'anno è esploso con la maglia del Brondby. Questa notizia arriva anche dal Regno Unito dove il Daily Record sottolinea appunto l'esplosione del giovane talento scandinavo e come abbia attirato l'interesse di vari club e tra questi la Lazio di Maurizio Sarri.

Altri dettagli sul calciatore

Il primo dato che salta all'occhio è l'intento di continuare a puntare sui giovani da parte della società Lazio. Mathias Kvistgaarden è un classe 2002. Il profilo sembra avere le caratteristiche ricercate dalle parti di Formello: tecnico, giovane e si adatterebbe bene al calcio di Sarri. Inoltre, il giovane attaccante è anche compagno di nazionale con Provstgaard e giocheranno insieme l'Europeo U21 da protagonisti. Kvistgaarden è reduce da una stagione da assoluto protagonista, con 23 gol e 7 assist in 38 presenze tra tutte le competizioni. La Lazio lo monitora e l'interesse viene confermato anche all'estero ma non mancano le concorrenti da battere.

Le altre interessate al danese

Un nome nato da poco giorni in casa Lazio ma che probabilmente la società segue da tempo. Il rendimento del giocatore, più che ottimo, sta muovendo molto interesse intorno a lui. Kvistgaarden piace a molte squadre in Europa, in particolare a Celtic, West Ham e Eintracht Francoforte. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro o poco più, il Brondby vorrebbe capitalizzare il più possibile vista l'eccellente stagione del calciatore, ma la sua volontà può fare la differenza. Kvistgaarden sembra essere pronto per fare il salto in un campionato più competitivo, il club danese lo sa bene. La Lazio è sullo sfondo, segue più profili e attende sviluppi anche per quanto riguarda le uscite prima di scegliere di affondare su una nuova punta.