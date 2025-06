Il Psv piomba su Noslin della Lazio: interesse ed offerta

Altra notizia importante che potrebbe riguardare il calciomercato della Lazio in uscita. Il Psv Eindhoven guarda con attenzione in casa Lazio e dopo aver messo nel mirino Loum Tchaouna, ora sarebbe intenzionato a riportare in patria anche Tijjani Noslin. La squadra campione d'Olanda, secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore, giornalista di Sportitalia, avrebbe avviato i contatti con la società biancoceleste per il trasferimento del classe 1999 in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro. Una cifra che non andrebbe lontano da quanto chiederebbe la società capitolina, ovvero 15 milioni di euro.

Un'ipotesi sulla trattativa

Si sa, spesso nelle trattative l'ago della bilancia che si equilibra sbloccando tutto è la via di mezzo tra le due parti. Il punto di incontro infatti potrebbe essere attorno ai 14 milioni di euro magari giocando sui bonus in un senso o nell'altro per trovare la quadra tra i due club. La Lazio dal canto suo spera in una partenza dell'ex Hellas Verona a titolo definitivo, ma potrebbe non disdegnare l'ipotesi di lasciarlo andare in prestito ( con opzione di riscatto ), dando la possibilità a Noslin di rimettere in mostra le proprie qualità e riprendersi dopo una stagione molto complicata.

I numeri di Noslin con la Lazio

Per Tijjani Noslin qualche spiraglio di luce importante ma decisamente troppo poco. Negli occhi dei tifosi laziali resta l'incredibile tripletta di Coppa Italia contro i vincitori del tricolore. Il Napoli di Antonio Conte infatti fu eliminato da un super-Noslin che rifilò tre gol nel match vinto dalla Lazio per 3-1 allo stadio Olimpico di Roma. Per il resto 30 presenze in campionato e soli 2 gol mentre in Europa League un solo gol, arrivato nel recupero contro il Bodo Glimt. In poche parole una stagione deludente, sicuramente l'ambiente si aspetta ben altro dal giocatore più costoso dello scorso calciomercato estivo. Adesso starà a Maurizio Sarri capire e decidere se ricondizionarlo nel suo gioco o se preferire una cessione.