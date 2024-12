Mercato Lazio, Castrovilli sondato in Serie A: ecco da chi

Castrovilli, un futuro incerto

Resta incerto il futuro di Castrovilli: rimarrà alla Lazio o sarà addio? Il club biancoceleste sta valutando il destino dell'ex centrocampista della Fiorentina, che in questa stagione, complici anche nuovi problemi fisici, non è riuscito a trovare spazio. Per questo motivo potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio, con la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno 2025.

Le situazioni di mercato

Secondo Alfredo Pedullà, l'Udinese avrebbe manifestato un interesse per il giocatore, effettuando nei giorni scorsi un primo sondaggio, seppur non approfondito. Non si escludono altre opzioni, tra cui eventuali scambi o nuove destinazioni. La situazione rimane aperta e tutta da definire.