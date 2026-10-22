Lazio, Gudmundsson salta tre impegni: tornerà dopo la sosta

Il callo osseo non si è ancora formato. Marusic e Rovella restano fuori per evitare ricadute, mentre Cataldi si avvicina al debutto.

Gudmundsson
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Albert Gudmundsson tornerà a disposizione della Lazio soltanto dopo la sosta per le nazionali di metà novembre. I controlli svolti a Formello non hanno dato l’esito sperato: il callo osseo non si è ancora formato. Gattuso non potrà quindi contare sul trequartista islandese per i tre impegni che attendono i biancocelesti nell’arco di una settimana.

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Gudmundsson, l’esito dei controlli

L’islandese si è sottoposto agli accertamenti a Formello, ma il risultato non consente di anticiparne il rientro. La prospettiva indicata è quella di rivederlo dopo la sosta di metà novembre. Per Gattuso significa affrontare senza di lui la prossima sequenza di tre partite in una settimana.

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Marusic e Rovella, il rischio di una ricaduta

La Lazio dovrà rinunciare anche ad Adam Marusic e Nicolò Rovella. Impiegarli in questa fase potrebbe provocare una ricaduta: entrambi restano quindi fuori dai giocatori su cui Gattuso può contare per i prossimi impegni.

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