Lazio, Gudmundsson salta tre impegni: tornerà dopo la sosta
Il callo osseo non si è ancora formato. Marusic e Rovella restano fuori per evitare ricadute, mentre Cataldi si avvicina al debutto.
Albert Gudmundsson tornerà a disposizione della Lazio soltanto dopo la sosta per le nazionali di metà novembre. I controlli svolti a Formello non hanno dato l’esito sperato: il callo osseo non si è ancora formato. Gattuso non potrà quindi contare sul trequartista islandese per i tre impegni che attendono i biancocelesti nell’arco di una settimana.
Gudmundsson, l’esito dei controlli
L’islandese si è sottoposto agli accertamenti a Formello, ma il risultato non consente di anticiparne il rientro. La prospettiva indicata è quella di rivederlo dopo la sosta di metà novembre. Per Gattuso significa affrontare senza di lui la prossima sequenza di tre partite in una settimana.
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Marusic e Rovella, il rischio di una ricaduta
La Lazio dovrà rinunciare anche ad Adam Marusic e Nicolò Rovella. Impiegarli in questa fase potrebbe provocare una ricaduta: entrambi restano quindi fuori dai giocatori su cui Gattuso può contare per i prossimi impegni.