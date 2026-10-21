Rocca su Lotito: «Mi sento offeso ogni volta che lui parla di mandanti»

Il presidente della Regione Lazio Rocca critica Claudio Lotito per il rapporto con i tifosi della Lazio e respinge le allusioni del patron a presunti mandanti dietro le sue parole. Secondo quanto riportato da Radiosei, Secondo Rocca, l’atteggiamento che giudica arrogante del presidente biancoceleste ha incrinato il legame con la tifoseria. Le accuse che lo riguardano personalmente, aggiunge, lo offendono.

Il rapporto con i tifosi della Lazio

Rocca racconta di aver detto a Lotito, nel loro ultimo colloquio, che il problema non riguarderebbe soltanto le frange più radicali del tifo. A suo giudizio, il patron avrebbe perso anche i sostenitori delle tribune, tra cui impiegati e avvocati, continuando a insultarli. Critica inoltre una modalità di comunicazione che definisce romanaccia e nella quale riconosce un atteggiamento di superiorità verso i tifosi. Il suo giudizio su quanto accaduto negli ultimi anni è negativo.

Per Rocca, Lotito dovrebbe invece rispondere alle domande. Cita la visita al Nasdaq, che il patron aveva annunciato con grande enfasi l’anno precedente alle dichiarazioni: alle domande successive, riferisce Rocca, avrebbe replicato «sono fatti miei». Richiama poi la risposta «prendetevi gli ipnotici» rivolta a chi parlava della possibilità di sognare per la propria squadra.

Rocca ritiene che Lotito dovrebbe chiedere scusa per i propri comportamenti, anziché continuare a offendere. Ricorda, a sostegno della sua posizione, che altri presidenti hanno chiesto scusa. Le dichiarazioni sono riportate da Radiosei.

Dal rapporto personale alle accuse sui mandanti

Il rapporto tra i due, precisa Rocca, non è sempre stato difficile: in passato lo considerava ottimo. Nell’ultimo anno dice però di aver raccomandato più volte a Lotito di cambiare il modo di comunicare con i tifosi, ricevendo in risposta, a suo giudizio, prese in giro.

Rocca sostiene che Lotito veda un complotto anche nel suo caso. Riferisce che il patron parla di mandanti dietro le sue posizioni e lo descrive come un esecutore. Il presidente della Regione respinge queste ipotesi e afferma che Lotito non dovrebbe permettersi di formularle. «Mi sento offeso ogni volta che lui parla di mandanti», conclude.