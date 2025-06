Lazio, in programma un nuovo vertice di mercato fra Sarri e Fabiani: i nomi sul tavolo

Tutto è pronto per un nuovo vertice di mercato fra Sarri e Fabiani: la società proverà ad accontentare il Comandante, senza poter spendere cifre faraoniche, considerando i mancati introiti delle coppe e, soprattutto, il solito indice di liquidità. Sarà importante che gli acquisti e i nuovi innesti arrivino a Roma a metà luglio, in modo tale che si possa programmare fin da subito la nuova stagione della Lazio.

Il vertice di mercato: le idee

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tanto atteso incontro tra l’allenatore e il direttore sportivo continua a slittare, ma dovrebbe tenersi tra oggi e domani a Castelfranco, residenza del “Comandante” Sarri. Il tecnico ha richiesto un rinforzo in difesa, con un’attenzione particolare ai terzini più che ai centrali. Tavares rappresenta un’incognita, mentre i vari Lazzari, Pellegrini e Hysaj non lo convincono del tutto. Al momento, l’unico punto fermo resta Marusic. Nonostante l’età, Sarri gradirebbe l’arrivo di Emerson Palmieri, in scadenza con il West Ham nel 2026 e potenzialmente acquistabile a basso costo. Altri profili che piacciono al tecnico sono Chilwell (Chelsea), Parisi (Fiorentina) e Aaron Martin (Genoa). La Lazio, però, propone Anton Gaaei dell’Ajax come possibile alternativa. Per poter operare concretamente sul mercato, saranno però necessarie alcune cessioni. La priorità è piazzare Isaksen, con il Burnley che potrebbe rappresentare una destinazione ideale: si punta a ricavare tra i 13 e i 15 milioni di euro dalla sua partenza.

