Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle

Oramai da qualche giorno è iniziato il Mondiale per Club, l’innovativa competizione che riunisce squadre di tutti e cinque continenti, campioni di ogni nazionalità, interessando i tifosi di tutto il mondo. Fra le italiane possiamo ammirare Inter e Juventus.La competizione andrà avanti fino al 14 luglio e ancora sono in corso le gare valide per i gironi.

Le partite già disputate

Stanotte sono stati disputate due gare: la prima quella fra Boca Junior e Benfica, terminata 2-2 con quattro goal e un’espulsione per parte. All’Hard Rock Stadium di Miami si è consumato una partita vivissima, soprattutto nel secondo tempo: rosso a Belotti (decisione dell’arbitro dopo aver visto l’azione al var) per gioco pericoloso su Ayrton Costa, pareggio del Benfica all’83º minuto con un colpo di testa di Otamendi (nel recupero prima dell’intervallo aveva segnato anche di Maria dal dischetto). La partita fra Flamengo ed Esperance, disputata alle ore 3:00 italiane, è terminata con due goal di scarto per la squadra brasiliana del centrocampista azzurro Jorginho. I due goal sono arrivati dai giocatori De Arraescaeta e, dopo due minuti, da Gerson. La squadra brasiliana mostra concretezza e pragmaticità sottoporta, endo un match che cambia gli equilibri del gruppo D.

Le partite in programma

A chiudere la giornata i match tra fulminante e Borussia Dortmund, alle 18 al MetLife Stadium del New Jersey valido per il gruppo F e la partita fra River Plate e Urawa Reds alla stessa ora, valido per il gruppo E che avrà luogo al Lumen Field di Settle con fischio di inizio alle ore 21:00.

Fluminense-Borussia Dortmund (Gruppo F), ore 18.00

River Plate-Urawa Reds (Gruppo E), ore 21.00

