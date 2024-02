Parolo: "La continuità mentale è un problema che c'è da anni. Contro il Bayern la Lazio deve..."

Nel programma Dazn “Supertele”, condotto da Pierluigi Pardo e andato in onda ieri dopo Fiorentina-Lazio, tra i vari ospiti che si sono avvicendati nella discussione al termine del match c'era anche una vecchia e graditissima conoscenza dell'ambiente laziale: Marco Parolo. L'ex centrocampista biancoceleste ha analizzato il momento della sua ex squadra soffermandosi sulle parole di mister Maurizio Sarri, mostrando come il problema della mentalità sia una caratteristica negativa presente da anni alla Lazio e che nessuno è ancora riuscito a modificare. Interrogato poi sul ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro i bavaresi del Bayern Monaco, in programma martedì 5 marzo alle 21.00, Parolo ha detto la sua sulla partita che dovrà fare la Lazio.

Queste le sue parole: