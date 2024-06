La fine di un'era: la Lazio e il cambiamento di una generazione di campioni

L’estate del 2024 segna una pietra miliare per la Lazio, un periodo di transizione che chiude un capitolo glorioso nella storia del club. Con l’addio recente di Luis Alberto e Felipe Anderson, si conclude definitivamente un’era iniziata alcuni anni fa con l’arrivo di una generazione di talenti che ha portato successi e momenti indimenticabili ai tifosi biancocelesti.

Un ciclo di successi

Questa generazione di calciatori ha lasciato un segno indelebile nella storia della Lazio. Da Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Senad Lulic, Stefan Radu, a Luis Alberto e Felipe Anderson, tutti giocatori hanno formato il nucleo di una squadra capace di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa.

La vittoria della Coppa Italia nel 2019 e le due Supercoppe Italiane sono solo alcuni dei trofei che hanno arricchito la bacheca della Lazio, grazie anche alle prestazioni di questi campioni. La loro presenza in campo ha contribuito a elevare il livello tecnico della squadra, offrendo spettacolo e momenti di grande calcio ai tifosi.

Gli addii che segnano una fine

Gli addii di questi giocatori si sono susseguiti nel tempo, ognuno lasciando un vuoto significativo. L'assenza di Milinkovic è stata quella che si è sicuramente sentita di più, in quanto giocatore indispensabile e troppo importante per i meccanismi della squadra. Ora, con le partenze di Luis Alberto e Felipe Anderson, si chiude definitivamente questo ciclo fatto di tanta qualità e incisività. Basti pensare che con l’addio di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, la Lazio perde complessivamente 121 gol. Sono i due centrocampisti che in assoluto hanno segnato di più con i biancocelesti, rendendoli figure chiave non solo nella costruzione del gioco ma anche nella finalizzazione. Questa perdita significativa di contributo offensivo pone una sfida importante per la società, che dovrà trovare il modo di compensare questi gol per evitare un calo drastico nella produzione offensiva della squadra.

depositphotos

Ciro Immobile: l’ultimo veterano

In mezzo a questi cambiamenti, Ciro Immobile rimane l’unico superstite di questa vecchia guardia, rappresentando il pilastro attorno al quale la Lazio dovrà costruire il suo futuro. Immobile, con il suo straordinario record di gol e la sua leadership, continua a essere il punto di riferimento sia in campo che fuori. . Tuttavia, come questi addii hanno dimostrato, nessuno oramai è incedibile, e chissà se anche il capitano biancoceleste non possa essere messo in discussione dopo l'ultima brutta stagione. Il suo obbiettivo comunque è quello di rimanere nella Capitale per mettere a disposizione la sua esperienza e il suo instancabile spirito competitivo, aspetti cruciali per guidare sopratutto i nuovi che arriveranno.

Una nuova era all'orizzonte

La Lazio si trova ora di fronte a una sfida cruciale: ricostruire una squadra competitiva mantenendo la propria identità. Il club dovrà fare affidamento su nuove leve e innesti dal mercato per riempire i vuoti lasciati da questi campioni. La dirigenza sta già lavorando per individuare soprattutto talenti emergenti e che possano contribuire a un nuovo ciclo vincente. È imperativo che il nuovo centrocampo riesca a fornire un contributo significativo in fase offensiva per mantenere alta la quota gol della squadra. L’obiettivo sarà comunque quello di continuare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa, e di scrivere nuove pagine di storia biancoceleste.