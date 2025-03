Lazio, dall'Argentina: "Interesse per un difensore"

Tanti dubbi e qualche certezza

La retroguardia della Lazio sarà uno dei punti chiave su cui intervenire in estate. I numerosi gol subiti nel corso della stagione hanno acceso i riflettori sul reparto difensivo, dove serviranno valutazioni attente. In primis, c’è da chiarire il futuro di Mario Gila, finito nel mirino di diversi club europei. Da monitorare anche le condizioni fisiche di Patric, che quest’anno ha avuto un rendimento altalenante e non ha sempre garantito continuità.

Nuovi nomi per il futuro biancoceleste

La società capitolina intende proseguire il progetto di ringiovanimento della rosa, già avviato con l’arrivo a gennaio del 2003 Oliver Provstgaard dal Velje. Ora, secondo quanto riportato dal portale argentino elcrackdeportivo.com, nel mirino della Lazio ci sarebbe anche Marco Di Cesare, difensore centrale del Racing nato nel 2002. Nella stagione in corso ha già collezionato nove presenze e un gol. Il suo contratto, valido fino a dicembre 2027, prevede una clausola rescissoria di 13 milioni di euro.