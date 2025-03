U21, la Francia travolge la Slovacchia: in campo un giocatore della Lazio

Dominio francese senza repliche

Partita a senso unico tra Slovacchia e Francia, con la selezione guidata da Baticle che domina dall’inizio alla fine imponendosi con un netto 4-0. Protagonisti assoluti Tel e Kalimuendo, entrambi autori di una doppietta che ha messo in ginocchio la difesa slovacca e chiuso la gara già nei primi minuti della ripresa.

Tchaouna titolare, altra vittoria per i Bleus

In campo dal primo minuto anche il giovane attaccante della Lazio, Tchaouna, che si è fatto notare per impegno e dinamismo. Ammonito al 34', è rimasto in campo fino ai minuti finali, quando ha lasciato il posto a Merlin. Per la Francia si tratta del secondo successo consecutivo dopo il rocambolesco 5-3 ottenuto contro l’Inghilterra nella precedente amichevole.