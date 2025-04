Roma-Juventus 1-1, solo pari all'Olimpico: a Locatelli risponde Shomurodov

A chiudere questa domenica di Serie A, allo Stadio Olimpico è andata in scena Roma-Juventus, valevole per il 31° turno di campionato. I bianconeri stanno attraversando un nuovo ciclo con l'entrata di Igor Tudor a seguito dell'esonero di Thiago Motta. Seconda gara per l'ex tecnico biancoceleste alla guida della Juventus, con la Vecchia Signora costretta a ottenere punti utili in ottica Champions League.

Dal canto suo, dopo un inizio di campionato decisamente deludente e travagliato, la Roma sembra aver rifiatato con il subentro di Claudio Ranieri. I giallorossi, reduci da sette vittorie consecutive, si trovano in lizza per un posto in Europa, anche se con un calendario meno alla portata rispetto ad inizio 2025.

Primo tempo

Seppure per i primi 20 minuti di gara la Juventus domina il match con il 71% di possesso palla, ma senza creare troppi pericoli, la prima palla goal della partita è invece della Roma con lo spunto di Cristante al minuto 25, vicinissimo ad aprire le marcature. Due minuti dopo si riaccendono i bianconeri: Nico Gonzalez sfiora l'1-0, Svilar nega il vantaggio e la devia sulla traversa. Dopo un palo dei giallorossi al 37' di El Shaarawy, la Juventus la sblocca definitivamente al minuto 40 con Locatelli. Il primo tempo termina a 1-0 a favore dei torinesi.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una sostituzione in casa Roma: Shomurodov per Hummels. Scelta decisiva per Ranieri, il numero 14 giallorosso dopo quattro minuti dal cambio segna la rete del pareggio al 49' del secondo tempo. Nonostante alcuni guizzi da entrambe le squadre nella seconda frazione di tempo, all'Olimpico di Roma finisce 1-1 Roma-Juventus. La squadra di Tudor aggancia così il Bologna al quarto posto, in attesa che i rossoblù sfidino domani nel Monday night il Napoli.