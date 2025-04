La Curva Sud ricorda Suor Paola: lo striscione - FOTO

Un gesto che va oltre alle rivalità calcistiche, quello proposto dai tifosi giallorossi in occasione di Roma -Juventus, gara valevole per la 31° giornata di campionato. I supporters romanisti hanno esposto uno striscione in Curva Sud con una una dedica speciale in ricordo di Suor Paola, tifosissima della Lazio, venuta a mancare lo scorso 1° aprile all'età di 77 anni.

Il messaggio della Curva Sud

Un ricordo a chi ha dedicato la propria vita ad aiutare bambini, malata e detenuti…R.I.P. Suor Paola

Lo striscione