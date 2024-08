Cadice-Lazio, le FORMAZIONI ufficiali: la scelta su Castrovilli

Settima e ultima amichevole per i ragazzi allenati da Marco Baroni: in palio c'è il trofeo Ramon de Cerranza, manifestazione a carattere amichevole organizzata dal 1955 nella città di Cadice. La sfida vedrà contrapporsi i biancocelesti con gli iberici del Cadiz, quest'anno retrocessi in Segunda Division dopo il 18° posto dell'anno scorso raggiunto in Liga. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

Cadice-Lazio, le FORMAZIONI ufficiali

CADICE (4-3-3)

Gil; Fali, Chust, Iza, Matias; Alex, Alejo, Moussa; Roger, Ontiveros, Ramos.

LAZIO (4-2-3-1)

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni