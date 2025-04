Lazio-Roma, solidarietà per l'arbitro Alfonzetti invitato al derby

13 aprile, una notte da brividi all’Olimpico

Domenica 13 aprile è una data che tutti i tifosi romani hanno cerchiato in rosso: alle 20:45 lo Stadio Olimpico ospiterà il derby tra Lazio e Roma. L’attesa cresce di ora in ora, e l’atmosfera si fa sempre più elettrica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra gli spettatori ci sarà anche un ospite speciale: Diego Alfonzetti, giovane arbitro diciannovenne della sezione AIA di Acireale, vittima di un’aggressione dopo una partita di playoff Under 17 la scorsa settimana.

Un invito che vale più di mille parole

Le due società capitoline, in un gesto congiunto di grande sensibilità, hanno deciso di invitare Alfonzetti allo stadio per assistere alla stracittadina, come segnale forte contro ogni forma di violenza nel calcio. In un primo momento il ragazzo, ancora scosso, aveva preso tempo. Ma dopo qualche giorno di riflessione ha scelto di accettare l’invito e sarà regolarmente presente sugli spalti, testimoniando con la sua presenza l’importanza del rispetto e del fair play.