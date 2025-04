Repice: "Il derby non può segnare una stagione. Ranieri e Baroni…"

Archiviato il primo tempo dell'Europa League con la Lazio che se vorrà arrivare alle semifinali dovrà rimontare i due gol subiti a Bodø, adesso per la squadra di Baroni si profila il derby con tutti le problematiche che questa partita porta nella Capitale. Servirà ricaricare le pile, accantonare stanchezza e alibi per cercare di mettere in campo tutte le energie possibili domenica sera davanti ad uno Stadio Olimpico stracolmo.

Per parlare della Stracittadina e non solo è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound durante il programma Cronache Laziali, il giornalista e telecronista di mille emozioni per la Rai: Francesco Repice.

Le parole di Francesco Repice a Cronache Laziali

È veramente difficile capire 48h prima che partita potrà essere domenica, non mi avventuro mai in queste cose perché poi succede sempre l'esatto contrario. Sono partite che hanno qualcosa di diverso dove certi valori e inferiorità vengono azzerate. Si parte da 0-0 in tutti i sensi. Non credo influirà la sconfitta della Lazio in coppa, credo sia una questione a parte. La differenza rispetto al derby d'andata è che diventa importante per la classifica. Gli strascichi di questa partita sono importanti a seconda di come vanno le cose e avranno un'influenza importante sulla classifica.

Su Baroni e Ranieri

Baroni è una persona molto seria e secondo me un grande allenatore. Ranieri non ha bisogno di aggettivi per quello che ha fatto e rappresentato, è stato il protagonista di una delle avventure sportive più importanti del secolo, questa non è da meno se riuscisse ma anche se la Roma dovesse finire in Europa League o Conference. Ranieri ha preso la Roma a tre punti dal terzultimo posto il che significa che Ranieri è un uomo di calcio e di campo, che sa governare queste cose. Mi auguro che qualcuno se ne renda conto, nel senso che io tra pochi anni erediterò una cifra spaventoso da uno zio dell'Arabia Saudita, del Pakistan o di qualche altro posto in giro per il mondo e ho deciso di investire in una squadra di NHL, hockey su ghiaccio, il problema è che io di hockey su ghiaccio non so assolutamente nulla e la logica mi spinge a cercare qualcuno che conosca l'argomento spero che qualcuno lo capisca anche in altre situazioni.

Corsa all'Europa

Quando si parla di sette finali sono tutte stupidaggini, chi sta meglio con le gambe e con la testa va avanti questo è il punto. Il Bologna in questo momento sta meglio degli altri e penso sia giusto indicare il Bologna come favorito per la Champions.

