Lazio, numeri preoccupanti per i biancocelesti a Bodø

Poche scuse, prestazione da dimenticare

Il terreno artificiale e l’ambiente ostile in Norvegia non possono bastare a spiegare la prova deludente della Lazio. La squadra di Baroni è apparsa spenta e poco incisiva, come confermato dai numeri. Il rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative, senza mordente né concretezza in fase difensiva e offensiva.

Dati allarmanti, ritorna lo spettro dello Sturm Graz

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno subito ben 18 conclusioni da parte del Bodø/Glimt: si tratta del peggior dato stagionale in Europa League. Un simile numero di tiri concessi non si vedeva dall’ottobre 2020, quando la Lazio affrontò lo Sturm Graz, che ritorna anche in un’altra statistica negativa: era dal 2022, proprio contro gli austriaci, che la squadra non subiva almeno due gol in una singola gara europea.