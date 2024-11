Lazio, un mercato da record: il valore dei nuovi acquisti raddoppia

La Lazio sta vivendo una stagione di grande crescita, non solo sul piano dei risultati sportivi, ma anche dal punto di vista economico, grazie ad un mercato da assoluti protagonisti. La gestione delle ultime due sessioni di mercato, quelle del 2023 e del 2024, ha portato a termine ben sette acquisti in ciascuna delle due annate. In totale, sono stati investiti circa 105 milioni di euro per rafforzare la squadra (63 milioni nel 2023 e 42 milioni quest’anno), ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il valore di questi giocatori è già quasi raddoppiato, raggiungendo i 195 milioni di euro.

Un mercato che fa lievitare il valore della rosa

Il duo Lotito-Fabiani ha ottenuto un risultato straordinario: il valore del patrimonio giocatori del club è aumentato di quasi il 100%, un risultato che può essere paragonato ad uno “scudetto” per il bilancio. A meno di un anno dal loro acquisto, i nuovi acquisti della Lazio hanno visto incrementare il loro valore di mercato, evidenziando la lungimiranza della società nel compiere scelte intelligenti e mirate.

I colpi di mercato più significativi sono stati realizzati nel 2023 con gli acquisti di Mattéo Guendouzi, Nicolò Rovella e Taty Castellanos, mentre il 2024 ha visto protagonisti due altri acquisti di grande impatto, l’attaccante portoghese Jovane Cabral Tavares e il centravanti senegalese Bamba Dia.