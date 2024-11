Lazio-Sampdoria | Serie A, le formazioni ufficiali

Archiviato il derby capitolino contro la Roma al Tre Fontane, perso per 2-1, le biancocelesti tornano in campo contro la Sampdoria nel lunch match delle 12:30 al Mirko Fersini di Formello per l’undicesima giornata di campionato. Mister Grassadonia ha descritto la sfida contro la Doria una vera e propria finale essendo uno scontro diretto: la Sampdoria è attualmente ultima in classifica con sole tre lunghezze frutto di tre pareggi, uno dei quali proprio contro la Lazio nel girone d’andata, terminato 1-1. Il club capitolino ha la necessità di fare punti, in dieci giornate ha collezionato una sola vittoria contro il Sassuolo ed è ferma al settimo posto con 6 lunghezze, per cui per le aquilotte oggi non ci sono scuse, le ragazze devono conquistare punti utili in campionato prima della pausa nazionali, infatti, questa sarà l’ultima sfida prima della seconda sosta nazionali: già qualche giocatrice biancazzurra è stata convocata dalla propria nazionale.



Le formazioni ufficiali della Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; D`Auria, Connolly, Reyes; Oliviero, Simonetti, Eriksen, Belloumou; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Kajan, Yang, Zanoli, Castiello, Colombo, Pittaccio, Goldoni. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Le undici titolari della Sampdoria

SAMPDORIA (4-1-4-1): Tampieri, Pisani, Panzeri, Cafferata, Nano, Re, Fallico, Heroum, Baldi, Bercelli, Della Peruta. A disposizione: Aprile, Cinotti, Benoit, Arcangeli, Zamanian, Cimo, Burbassi, Tucceri Cimini, Bertucci, Zilli, Bison. Allenatore: Stefano Castiglione.