Campioni del Mondo, Marocchino: “Immobile mal supportato dai compagni”. Graziani: “Perché non provarlo in coppia col Taty?”

“Se il ciclo di Immobile è finito? Non vedo in giro altri centravanti altri forti come lui. Certo, non è più nel pieno della freschezza. Se fosse supportato da altri giocatori che costringano gli avversari a non concentrarsi su di lui, potrebbe ancora dare il suo rendimento, ma ha sempre 34 anni”.

Così Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, durante la trasmissione “Campioni del Mondo” in onda il sabato dalle 12:00 alle 13:30 su Rai Radio Due e condotta da Marco Lollobrigida.

Sull’attaccante della Lazio, finito al centro delle critiche per l’ultima prestazione deludente contro il Bayern Monaco in Champions League, è intervenuto anche Ciccio Graziani, ex di Roma, Fiorentina e Torino: