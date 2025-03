Lotito: “Ci sono le condizioni per rialzarsi. Ritiro ad Auronzo? Ecco come stanno le cose”

A margine della conferenza stampa tenutasi alla Luiss, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto alle domande dei cronisti presenti: queste le sue dichiarazioni.

Ritiro? Non abbiamo ancora deciso, stiamo facendo una riunione con tutti i comparti. Sul tavolo ci sono tre ipotesi: mantenere il ritiro ad Auronzo, andare in un’altra località oppure direttamente a Formello atteso che quest’ultimo è un centro sportivo con tutte le qualità e organizzazioni per poterlo svolgere. Scadenza? C’è contrattualmente, ma non penso che determini la possibilità per farlo. Se ci sarà la possibilità di andare all’estero? Bisogna vedere quello che propongono i miei collaboratori.