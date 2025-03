Dario Argento e la sua Lazio: "Baroni va confermato e vinciamo l'Europa League"

Un grande regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Da tutti è considerato il maestro dell'horror, colui che ha rivoluzionato il genere in Italia e non solo, vincendo anche un David di Donatello. Dario Argento è anche però un grande tifoso della Lazio. I colori biancocelesti sono una di quelle passioni vere, profonde che non ostenta e vive dentro sè nel pieno delle emozioni. Il regista ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di LazioPress, raccontando l'amore per la sua Lazio, svelando aneddoti e ricordi del passato fino al momento attuale degli uomini di Baroni. I biancocelesti sono pronti ad un periodo cruciale in cui devono lottare in campionato per un piazzamento europeo e nei quarti di finale per l'Europa League.

Nella pagina successiva l'intervista a Dario Argento