La moviola di Juventus-Lazio: Massa gestisce la partita
L'analisi degli episodi arbitrali più rilevanti di Juventus-Lazio
Una Lazio stratosferica espugna lo Stadium con una prestazione meravigliosa. La squadra di Gattuso rifila tre gol alla Juventus e ritorna al primo posto in classifica dopo 7 giornate di campionato. Dal punto di vista arbitrale Massa gestisce una partita non difficile e mai scorbutica.
La moviola di Juventus-Lazio
Il primo episodio dirimente arriva al 25' minuto con un gol annullato già dal campo a Kolo Muani per fuorigioco, dopo un breve silent check anche il VAR conferma la posizione di offside dell'attaccante bianconero. Al 37' è invece tutto regolare in occasione del gol di Provstgaard che svetta su Bremer e di testa insacca alle spalle di Vicario. Al 41' arriva invece il primo cartellino giallo della partita, che va all'indirizzo di Kenneth Taylor per aver ritardato la rimessa in gioco del pallone.
Nella ripresa Massa va in gestione con pochissimi episodi veramente rilevanti, il secondo giallo della partita viene rimediato da Zaccagni al 48' per un intervento considerato troppo ruvido su Nico Gonzalez.
Il voto all'arbitro
Voto: 6
Partita con pochi episodi rilevanti, Massa in gestione porta a casa la partita.