Le pagelle di Juventus-Lazio 0-3: Provstgaard leader, Isaksen convincente, Tavares indomabile

Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru espugnano l'Allianz Stadium per 0-3 contro una Juventus in difficoltà e reduce dall'impegno europeo. Una prova di grande esperienza per la squadra di mister Gattuso che si conferma al primo posto in classifica, a pari punti con l'Inter.

Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro la Juventus.

Le pagelle di Juventus-Lazio

Mandas - 7

Gattuso lo avanza in fase di impostazione nel ruolo di centrale difensivo. Tra i pali resta una certezza, mettendo in campo ancora tanta sicurezza.

Floriani Mussolini - 6,5

Bravissimo in fase difensiva, meno efficace in zona offensiva, ma la sua prestazione è solidissima. È in crescita.

Sutalo - 6,5

Si riprende la titolarità e rispondo e con una prestazione attenta, anticipando e leggendo bene le mosse degli avversari. Si complica la vita regalando una palla pericolosa per Kolo Muani, ma ci mette una pezza. Decisivo l'anticipo su Woltemade, un intervento che vale quanto un gol.

Provstgaard - 7,5

Un leader difensivo stasera. In una serata in cui Sutalo sbaglia qualche scelta all'inizio, prende per mano la difesa, annulla Kolo Muani prima e Woltemade poi. Incornicia il tutto con un gol bellissimo di testa che porta avanti la Lazio.

Nuno Tavares - 7,5

Altra grande prestazione del treno Nuno. Sulla fascia sinistra fatica a trovare spazio, complice il contenimento della Juventus, ma riesce ad ogni modo a ritagliarsi qualche spunto personale. Come il tiro dal limite dell'area che fa tremare la traversa avversaria. Velenoso e in fiducia, conferma il momento di forma. È il suo cambio di gioco che innesca Isaksen, portandolo al gol, siglando il terzo assist stagionale.

Frattesi - 6

Che fine ha fatto il miglior marcatore della Lazio? Se contro il Monza potevano esserci le attenuanti legate agli impegni della Nazionale, oggi continua a faticare a lasciare il segno. Buono il lavoro in copertura, ma è l'unica vera nota stonata della gara.

Belahyane - 7

Continua a confermarsi un rinforzo prezioso in marcatura. Lotta con chiunque e non perde praticamente mai i duelli. Giocatore sempre più determinante: Rovella e Cataldi dovranno sudare per togliergli il posto.

Taylor - 6,5

Corre più di tutti, garantisce pulizia e ordine. Lavora molto per raccordare il gioco con il reparto avanzato, servendo una prestazione do sostanza e di grande precisione. Dal 68' Dele-Bashiru - 7 Entra e mette a segno un gran goal, siglando il tris laziale che chiude i conti.

Isaksen - 7

Ha la corsia più libera per agire, ma inizialmente non riesce a brillare del tutto. Nel primo tempo sono i suoi gli spunti più pericolosi, senza però incidere. Nonostante alcune incertezze, si riscatta firmando il suo secondo gol consecutivo: sfrutta bene la preziosa sventagliata di Tavares e con precisione mette a segno il raddoppio laziale. Dal 78' Lazzari - sv

Noslin - 6

Appare spesso confusionario e goffo, e per lunghi tratti sembra un fantasma in attacco, ma si salva il lavoro sporco che conduce per tutta la gara, cerca di legare il gioco della squadre e infastidire l'avversario. Dal 68' Pinamonti 6 - Entra bene e dà il proprio contributo alla causa, confezionando anche l'assist per Dele-Bashiru.

Zaccagni - 6,5

Il raddoppio continuo degli avversari gli complica i piani e lo costringe a faticare soprattutto nella prima frazione di tempo. Firma lo splendido assist per Provstgaard. Una prestazione positiva, sporcata però da un giallo evitabile su Nico Gonzalez. Dal 84' Pedraza - sv

La pagella di Gattuso

Voto - 8

Arriva all'Allianz senza grandi pretese, se non quelle di continuare a far sognare il proprio popolo. Eppure, torna a far vincere la Lazio su un campo pesantissimo da ottobre 2017. Prepara un'ottima gara, riuscendo a non dare troppe preoccupazioni anche di fronte al forte pressing dei padroni di casa. La prestazione è brillante. Qualità e tanta personalità in ogni reparto. Si conferma così la miglior partenza della storia laziale. Grande squadra, grande Lazio.