Pedro: "Baroni mi ha rianimato e quell'offerta araba"

Pedro svela, in una intervista a Il Messaggero, che quest'anno calcistico 2024/2025 poteva anche non essere con la maglia della Lazio. Risapute sono le voci di calciomercato dell'ultima sessione estiva che volevano il calciatore fuori dal progetto per una semplice questione anagrafica e un ringiovanimento della rosa. Pedro poi è rimasto ed è rinato con la cura Baroni. Parole importanti di stima verso l'allenatore che ha riportato il calciatore spagnolo ai vecchi fasti tornando ad essere incisivo ma ancor più decisivo.

La possibile cessione rifiutata da Pedro

Il giocatore in estate infatti è stato cercato da diverse squadre, anche se lui è sempre stato sicuro delle sue idee: "Mai pensato di andare via, volevo continuare alla Lazio e rispettare il contratto", ha spiegato a Il Messaggero. Poi ha continuato dicendo di aver parlato con Fabiani e Lotito, che hanno deciso di tenerlo anche se erano già arrivati tanti nuovi giocatori. Un'offerta dall'Arabia però c'è stata. Era l'Al-Qadsiah, che dopo il rifiuto di Dybala ha provato a virare sull'attaccante biancoceleste: "Mi hanno cercato, ma non ho cambiato idea. Rispetto la scelta di altri colleghi, ma io non mi muovo dal calcio europeo". Concludendo ha spiegato che quando nessuna squadra lo vorrà più, allora sarà il tempo di smettere di giocare.

Il rapporto tra Pedro e Baroni

Una vera e propria rinascita quella di Pedro che è tornato a splendere come aveva fatto con Barcellona e Chelsea. Nemmeno il primo anno di Sarri aveva segnato e fornito assist con questa costanza. Lo spagnolo continua a incantare e far impazzire il popolo laziale. Secondo lui il merito è tutto dell'allenatore Marco Baroni. Il numero 9 lo ha spiegato sulle pagine de Il Messaggero dicendo che non solo lui, ma anche Castellanos e Zaccagni stanno rendendo più che in passato grazie al nuovo tecnico biancoceleste e che tra compagni ci sia maggiore feeling aiutato dai risultati positivi in serie. Insomma, decisamente voce di popolo il fatto che mister Baroni tiri fuori il meglio dai suoi uomini. Le parole di Pedro sull'attuale allenatore laziale: