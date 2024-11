Lotito innamorato di Baroni: contratto fino al 2028

La Lazio guarda al futuro con determinazione e ambizione. Durante questa pausa per le Nazionali, il presidente Claudio Lotito sta delineando le strategie a lungo termine per consolidare i punti di forza che hanno contribuito a un inizio di stagione straordinario. Sotto la guida di Marco Baroni, i biancocelesti si trovano al secondo posto in classifica, condividendo la posizione con Inter, Atalanta e Fiorentina, e a sole due lunghezze dal Napoli capolista. Il gioco propositivo e organizzato del tecnico ex Hellas Verona ha conquistato non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori, ottenendo l'approvazione dello stesso Lotito.

Contratto attuale

Attualmente, Baroni è legato alla Lazio fino al 2023 con un contratto che prevede uno stipendio di 1,3 milioni di euro a stagione. A questa cifra si aggiungono bonus per un totale di 200 mila euro: 150 mila per una possibile qualificazione alla Champions League e 50 mila per la conquista della Coppa Italia.

Il progetto di rinnovo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe intenzione di proporre a Baroni un rinnovo di contratto fino al 2028. Il nuovo accordo prevederebbe un ingaggio annuale di 2 milioni di euro, con bonus da definire che potrebbero aggirarsi intorno ai 500 mila euro complessivi. Questa mossa sottolinea la volontà della società di puntare sul tecnico per costruire un ciclo vincente e competitivo sia in Italia che in Europa.

Un messaggio chiaro per il futuro

Il possibile rinnovo fino al 2028 rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza. Lotito intende blindare uno degli artefici principali del successo biancoceleste, consolidando una stabilità tecnica fondamentale per affrontare le sfide future. Per i tifosi, questa scelta è una chiara dimostrazione di come la Lazio stia lavorando per confermarsi ai vertici del calcio italiano, mantenendo intatta l’identità di squadra e ambizione.

Il cammino è tracciato: con Baroni al timone, la Lazio punta a scrivere un nuovo capitolo di successi. Ora, l’ultima parola spetta al tecnico, che potrebbe presto legare il suo futuro a quello della squadra capitolina.