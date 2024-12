Lazio, trionfo ad Amsterdam: primato e record in Europa League

La Lazio ha ottenuto una vittoria straordinaria ad Amsterdam, superando divieti e difficoltà che avevano caratterizzato i giorni precedenti alla partita. Con cinque successi in sei gare di Europa League, nessuna sconfitta e il primato confermato nel girone unico, i biancocelesti scrivono una pagina importante della loro storia. È solo la seconda volta che la Lazio raggiunge un traguardo simile in una competizione europea, dopo il record stabilito nella Coppa Uefa 1997/98 sotto la guida di Eriksson.

La sfida con l'Ajax

I gol decisivi portano le firme di Tchaouna, Dele-Bashiru e dell'immancabile Pedro. Per Tchaouna, è il primo centro in Europa e il secondo stagionale, dopo quello al Como il 31 ottobre. Pedro continua a brillare, confermandosi il terzo calciatore over 30 più coinvolto nei gol in Europa League. Dele-Bashiru, invece, entra nella storia come il primo nigeriano a segnare contro l'Ajax in una competizione europea dai tempi di Osimhen (12 ottobre 2022).

I numeri del match

Guardando i numeri, Zaccagni si distingue come il centrocampista italiano di Serie A con più assist nel 2024, raggiungendo quota 5 in tutte le competizioni, al pari di Lorenzo Pellegrini e Manuel Locatelli. La Lazio si conferma inoltre una squadra prolifica: ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre trasferte di Europa League, un’impresa che non riusciva da settembre a dicembre 2017. Una dimostrazione di forza e continuità che alimenta le ambizioni europee dei biancocelesti.

