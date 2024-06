Dalla turchia avvisano, un giocatore del Sivasspor firmerà con la Lazio

Dopo aver scelto l'allenatore, manca solo l'annuncio ufficiale per Marco Baroni, la Lazio si sta muovendo sul calciomercato per creare la rosa della prossima stagione cercando di soddisfare il nuovo tecnico, come affermato questa mattina dal presidente Lotito al Messaggero. A tal proposito dalla Turchia arriva un'indiscrezione…

Rey Manaj e la Lazio

Come riportato dal portale turco Sivas Irade Gazetesi, Rey Manaj sarebbe vicinissimo alla Lazio con il giocatore pronto a firmare un biennale più opzione per un altro anno e la società biancoceleste pronta a versare nelle case del Sivasspor ben 15 milioni di euro. Secondo il portale turco l'annuncio ufficiale potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni.

Fraioli

I numeri di Manaj

Come riportato sempre dalla fonte turca, Manaj ha aiutato il Sivasspor con 22 gol e 3 assist nella Trendyol Super League e nella Ziraat Turkish Cup.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente sviluppi e chiarimenti, ma è una pista da tenere sotto controllo.