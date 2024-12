Lotito: "Il Flaminio sarà lo stadio della città di Roma. Scudetto? Vi dico che..."

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione all'Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma. La società Sportiva Lazio ha infatti ricevuto il Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza conferita dal CONI ad atleti e società sportive. Di seguito le parole del patron biancoceleste.

Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che sta portando a dei risultati, il mondo dello sport è basato sul sacrificio, e sullo spirito di gruppo. È un'azione congiunta perché non si vince da soli ma si vince tutti insieme. Penso che la programmazione, l'umiltà, la determinazione e a voglia di portare a tutti i costi il risultato a casa sia fondamentale. Noi ora abbiamo creato un percorso. Io ho preso una società che fatturava 84 milioni, oggi invece è una società patrimonializzata. Ha una forza economica importante soprattutto sta dando dei risultati sportivi abbiamo iniziato i lavori dell'Accademy, abbiamo presentato il progetto dello stadio Flaminio che sarà l'orgoglio della città, perché non è un progetto della Lazio ma della città sarà lo stadio della città. Questo consentirà ai tifosi di avere l'orgoglio dell'appartenenza. Capire che si ottengono i risultati con il lavoro quotidiano, con le idee, con questi fattori si raggiungono gli obiettivi, ma anche con molta capacità di sopportazione. Perché sapete cosa quest'estate hanno fatto nei miei confronti, sono un combattente, non un reduce, per cui questo diventa uno sprono in più per dimostrare di stare dalla parte della ragione.