Roma, i convocati di Gasperini per il derby con la Lazio

Le scelte del tecnico

Alla vigilia del derby della Capitale, Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la sfida contro la Lazio. Il tecnico della Roma dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti.



Assenze e recuperi

Restano infatti fuori Dybala e Wesley, con quest’ultimo costretto allo stop per una gastroenterite. Buone notizie invece per Hermoso, che ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione per il match. Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy