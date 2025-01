Fabrizio Romano: "La Lazio sta cercando di anticipare gli altri. Trattative attive per…"

Continuano a rincorrersi le voci di calciomercato in casa Lazio con il Presidente Lotito ed il Direttore Sportivo Fabiani che non vogliono limitarsi al solo Ibrahimovic (ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo) ma regalare a Baroni un'altra pedina utile per il suo scacchiere tattico soprattutto a centrocampo dove la situazione prettamente numerica è più latente. Tanti i nomi che si sono fatti e si faranno, ma ora la Lazio sembra esser tornata su un profilo per cui già c'erano stati contatti a inizio calciomercato.

Lazio blitz per Belahyane

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Lazio è in "trattative attive" con l'Hellas Verona, prossimo avversario in Serie A, per Reda Belahyane. I colloqui tra i due club sarebbero in corso con la società biancoceleste che starebbe cercando di anticipare la concorrenza e portare il centrocampista marocchino alla corte di Marco Baroni.

Belahyane arrivato lo scorso gennaio a Verona ha già lavorato con mister Baroni, ma il palcoscenico se lo è preso definitivamente in questa stagione dove è diventato il perno del centrocampo scaligero abbinando qualità a quantità. In questa annata ha saltato una sola partita per squalifica giocando per ben 15 volte da titolare collezionando anche due assist.

Il post di Fabrizio Romano