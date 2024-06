Questa sera alle 21.00 contro l'Albania inizia l'avventura a EURO2024 dell'Italia di Luciano Spalletti, che cercherà di difendere il titolo di Campioni in carica dopo la cavalcata spettacolare di EURO2021 quando gli Azzurri trionfarono a Wembley battendo ai rigori l'Inghilterra.

L'unico giocatore della Lazio che farà parte della spedizione in Germania (nazione ospitante di questa edizione degli Europei) sarà Mattia Zaccagni, che ha convinto Spalletti preferendolo ad Orsolini.

La stagione di Zaccagni

L'annata di Mattia Zaccagni con l'aquila sul petto è stata tutto sommato buona rappresentando là davanti uno dei principali pericoli per le difese avversarie in un attacco sterile come quello della Lazio di quest'anno, nonostante a causa di qualche infortunio di troppo ed una squadra con evidenti problemi realizzativi non sia riuscito a replicare la magnifica stagione dello scorso anno doveva aveva toccato quota 10 gol e 10 assist giocando 45 partite tra tutte le competizioni.

Quest'anno Zaccagni è sceso in campo per 36 partite di cui 26 dal primo minuto ed ha fatto per la prima volta in carriera il suo esordio in Champions League giocando le sei partite su otto che ha disputato la Lazio tutte da titolare non riuscendo però ad essere incisivo e forse questo è uno dei suoi più grandi rammarichi. In Serie A ha giocato 28 partite costretto a saltarne nove per infortunio e una per squalifica, nonostante gli infortuni - nella maggior parte dei casi traumatici derivanti dai tanti falli che riceve - è riuscito a siglare 6 gol e 2 assist. La rete più importante della stagione arriva però in Coppa Italia, agli Ottavi di Finale nel derby contro la Roma, quando al 51' dagli undici metri spiazza Rui Patricio e regala il passaggio del turno alla Lazio ed il tripudio sulle gradinate Nord dell'Olimpico.

Depositphotos

Il suo percorso in Nazionale: ecco come può usarlo Spalletti

Il CT Luciano Spalletti ha dimostrato sempre grande fiducia in Mattia Zaccagni convocandolo fin dalle sue prime due partite sulla panchina della Nazionale nelle partite di qualificazione agli Europei contro Macedonia del Nord ed Ucraina. L'ala romagnola per infortunio non è stato convocato nelle tornate successive, ma è partito per la Tournée in America di marzo.

Zaccagni in Nazionale non è ancora mai riuscito a trovare la via del gol e tutti speriamo che già questa sera possa essere la volta buona per sbloccarsi.