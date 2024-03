GdS | Acerbi ribadisce alla procura federale: "Solo un'incomprensione, nessuna offesa..."

Secondo quanto appena riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è concluso da poco l'incontro tra Acerbi e la Procura FIGC per chiarire i fatti avvenuti tra lui e Juan Jesus durante Inter - Napoli dell'ultimo turno di Serie A. Il difensore nerazzurro infatti è stato accusato da Juan Jesus di aver inveito offese di matrice razzista proprio all'indirizzo del difensore del Napoli. Se l'episodio sembrava essersi chiuso lì e bollato come “episodio di campo” dopo le scuse di Acerbi e le parole nel post-partita di Juan Jesus, ha avuto in realtà grande strascico nei giorni seguenti, con prima l'esclusione di Acerbi dalla Nazionale e poi le sue parole ai giornalisti in cui negava qualsiasi offesa nei confronti di Juan Jesus. Alle parole di Acerbi ha fatto seguito un post Instagram pubblicato dal difensore del Napoli in cui ribadiva le offese ricevute di stampo razzista.

A questo punto è intervenuta la Procura Federale che ha ascoltato questa mattina Acerbi, il quale però avrebbe ribadito la sua tesi, infatti secondo il difensore di Inzaghi si sarebbe trattata di un'incomprensione poichè avrebbe affermato semplicemente “Ti faccio nero”. La situazione è tutta in divenire e ora la Procura Federale ascolterà anche Juan Jesus per chiarire la sua posizione in merito.