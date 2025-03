Lazio, Gila e Romagnoli sul mercato? Fissata a giugno la rivoluzione in difesa

Mancano davvero poche partite alla fine del campionato e poche occasioni per cambiare il destino della Lazio di Baroni. Poche “finali“ per arrivare al grande sa traguardo: la qualificazione in Champions, raggiungibile per due vie (attraverso il campionato o l’insperata vittoria dell’Europa League). Soltanto a fine anno la società farà i conti, risultati e traguardi alla mano si deciderà il futuro della squadra.

A fine anno Gila sarà “uomo mercato”

Dopo che, durante l’estate 2024 la Lazio ha dato addio a molti dei suoi riferimenti come Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, a giugno 2025 toccherà alla difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, tra vecchi profili e nuove occasioni, si potrebbero aprire scenari clamorosi. Uno di questi riguarda proprio lo spagnolo Mario Gila, talmente in forma da aver ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale in carriera proprio durante quest’ultima sosta. A giugno, lo spagnolo sarà un vero e proprio “uomo mercato“, il manager sta già raccogliendo le prime proposte. D’altronde, non si è mai aperto la trattativa per il rinnovo con alla società biancoceleste, non contemplata da nessuna delle due parti. La Lazio sa bene che gita è molto ambizioso e gradirebbe un ritorno al Real Madrid, stavolta tra i big, anche se le voci sono discordanti.

Le occasioni di Romagnoli

Al di là del Real Madrid, a Gila non mancano le occasioni anche in Italia dove può garantire alla Lazio un incasso milionario (che andrebbe comunque condiviso con il club spagnolo). Fino agli ultimi giorni del mercato invernale, la Lazio ha rifiutato offerte per Romagnoli che aveva ricevuto una proposta dalla Premier. A giugno, invece, sarà diverso e non ci saranno veti. Il rinnovo promesso e l’adeguamento economico dopo la qualificazione Champions del 2023 non si sono mai concretizzati e Romagnoli è in scadenza nel 2027. Non è incedibile ma per la Lazio perdire Gila e Romagnoli, la coppia di centrali titolari, in un solo colpo sarebbe veramente dura e vorrebbe dire costringere Lotito e Fabiani a trovare due rimpiazzi assolutamente validi per la prossima stagione.