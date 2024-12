Ranieri, il ritorno del "fumo della pipa" che fa comodo alla Roma

La Roma perde in casa, un secco 0-2, contro un'Atalanta nettamente superiore sotto ogni punto di vista. Forse i giallorossi avevano assaporato la conquista di un punto d'oro, quando a poco più di 20 minuti dalla fine De Roon ha spezzato questo obiettivo che sembrava vicino. Poco dopo il gol di Zaniolo tra gli insulti degli ex compagni e i fischi dei tifosi romanisti. L'allenatore Claudio Ranieri, considerato maestro di esperienza e saggezza, è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita e le sue parole sono state oggettivamente condite da diversi alibi dettati forse più dall'emotività che da una obiettività sportiva. Dichiarazioni che a tanti hanno ricordato delle sue parole del passato, quando era molto più giovane e con molta meno esperienza ( quindi anche saggezza ) . L'episodio in questione riguarda la sua uscita post derby tra Lazio e Roma in cui alcuni giornalisti ponevano domande che andavano ad analizzare situazioni calcistiche. L'uscita di Ranieri diventò virale sopratutto nell'ambiente giallorosso, quando scivolò con fare spavaldo e con un dialetto romanesco sulla frase “che ve state attaccà al fumo della pipa?”, indirizzato in particolare all'ambiente biancoceleste in quel post derby. Adesso le sue parole sono oggettive e prive di interpretazione, queste ultime infatti hanno proprio quella forma, ovvero attaccarsi a cosa?

Le parole di Ranieri nel post partita

Claudio Ranieri arriva ai microfoni con un volto preoccupato e cupo, cerca di mantenere la calma che lo contraddistingue e ci riesce probabilmente. Inizia le sue dichiarazioni con alibi che non dovrebbero essere minimamente tali ma che alla fine risultano vere e proprie scuse a cui aggrapparsi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni Sky:

Siamo tornati da Londra alle 5.00 di mattina ma comunque ci siamo dati subito da fare con gli allenamenti nonostante ciò. Abbiamo giocato una bella partita contro una grande squadra, a cui faccio i complimenti, però sono gare decise molto dagli episodi, se fosse accaduto qualcosa di diverso a nostro favore sarebbe andata diversamente. In queste partite gli episodi fanno la differenza.

Insomma, andando a stringere, una Roma penalizzata dalla partita con il Tottenham di Europa League, nonostante un collegamento molto facile Londra-Roma e un viaggio dalla durata anche piuttosto breve. Da considerare inoltre che i giallorossi hanno giocato anche di lunedì sera ( il massimo del riposo possibile quindi ) . L'altro alibi, a quanto pare, è la sfortuna di non avere episodi a favore ma esclusivamente a sfavore, da come si esprime mister Ranieri.

La solidarietà di Spalletti a Ranieri

Durante le parole di Claudio Ranieri ai microfoni Sky si è trovato lo spazio anche per un intervento di Luciano Spalletti. L'attuale commissario tecnico della nazionale italiana ha espresso la sua vicinanza a mister Ranieri, ritenendolo uomo giusto per le difficoltà che sta avendo la Roma. Spalletti ha anche aggiunto che spera in una ripresa dei giallorossi avendo allenato per molti anni nella capitale e di avere bei ricordi di quei tempi. I giornalisti Sky hanno toccato anche l'argomento Serie B, zona vicinissima ai giallorossi, in termini matematici e di classifica, interpellando l'allenatore romano che ha risposto su quanto sia delicato il momento e come le prossime partite siano decisive. Inoltre Ranieri ha sottolineato l'importanza della prossima partita con il Lecce allo stadio Olimpico, definendolo match ancor più difficile di quello con l'Atalanta appena concluso. Inevitabile dedurre che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza e il mister testaccino ha voluto evidenziarlo tra le righe.