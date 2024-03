Lazio-Juventus, i convocati di Allegri: due assenze importanti

Alla vigilia del match di Serie A tra Lazio e Juventus, la Società bianconera ha comunicato i giocatori convocati per l'incontro dell'Olimpico in programma alle ore 18:00. Due gli assenti a sorpresa per Allegri, ovvero Alex Sandro (out per un sovraccarico alla coscia sinistra) e Kostic (non convocato per una sindorme influenzale).

Di seguito tutti i convocati in casa Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Rugani, Cambiaso, Djalò.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Yildiz, Iling, Kean, Sekulov.