E' la sfida tra Cagliari e Fiorentina ad aprire questo ultimo turno di Serie A. I viola vogliono confermare un posto in Europa per la prossima stagione, i rossoblù invece hanno conquistato la salvezza nella scorsa giornata, in casa del Sassuolo. Ultima partita da allenatore del Cagliari per Claudio Ranieri, che qualche giorno fa ha annunciato l'addio al calcio.

Depositphotos

Cagliari-Fiorentina

La prima occasione del match è della Fiorentina con Belotti: Biraghi serve l'attaccante viola che, di testa, deve impegnare Scuffet. Reazione importante quella del Cagliari, che sfiora il gol del vantaggio diverse volte ma Terracciano si fa trovare pronto. E' la Fiorentina a sbloccare la gara con Bonaventura, che al 39' trova un gran gol con il sinistro, Scuffet non può nulla. Gli ospiti sfruttano il momento positivo e con Castrovilli vanno ad un passo dal raddoppio. Il Cagliari allo scadere del primo tempo trova il pareggio, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco. Ad inizio ripresa sono i padroni di casa ad andare vicino al gol, con Deiola, che di testa va a centimetri dal pareggio. Proprio quest'ultimo al 65' trova il gol del pari per il Cagliari. La Fiorentina, dopo esser passata in svantaggio, ribalta completamente il risultato all'ultimo secondo con Arthur, che regala la vittoria ai viola.