Non è stato un semplice addio quello di Maurizio Sarri con la Lazio. L'allenatore toscano, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno, ha trovato molte difficoltà in questa stagione, tanto da dimettersi dopo la sconfitta in casa contro l'Udinese. In serata, l'ex allenatore biancoceleste ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole

Ti rimangono tante sensazioni contraddittorie tra di loro, a livello globale è stata un esperienza bella, abbiamo fatto il miglior risultato della Lazio dell'era Lotito e poi ti rimane un pizzico di delusione per l'ultimo mese però non è che può scalfire tutta la storia dei tre anni. Secondo me ho preso una decisione giusta, la squadra in quel momento aveva bisogno di una scossa forte e a un certo punto mi sono reso conto che potevo darla solo io prendendo una decisione forte. Nell'ultimo mese purtroppo ho avuto la sensazione che alcuni giocatori che erano li da un momento più lungo facevo molta fatica a toglierli uno stato di piattezza totale, quindi era giusto prendere una decisione forte e togliersi da una condizione mentale che li portava a fare partite tristi.

Era difficilissimo ripetersi su quei livelli, è stato sopravvalutato quel secondo posto. Frutto di un'annata in cui hanno fallito squadre più forti di noi a livello di organico. Si è innescata una dinamica di aspettative troppo elevate. Dopo il secondo posto e durante il mercato sono stati i due momenti in cui ho pensato di dare le dimissioni.

Non lo so, le decisioni vanno giudicate per lo stato d'animo di quel momento. Alla Lazio stavo bene, mi sembrava di tradire andando via. Se mi parli a livello personale, forse era meglio. Ma non posso rinnegare una scelta che ho fatto col cuore, non con la testa.

È anche giusto se prendi una decisione di quel tipo, devi farne le spese anche tu. Non lo fa nessuno? Diciamo in pochi, però secondo me ci sono momenti in cui la scelta va fatta.

Non si può pensare che dietro ci siano situazioni particolari. Io stavo facendo grande fatica a risollevarli da certe situazioni negative che si ripercuotevano in campo. Riguardava i giocatori che erano lì da tanti anni. Non ho nessun dubbio sulla buona fede dei giocatori, a volte ci sono situazioni in cui la squadra si appiattisce mentalmente e serve una scossa. Quella scossa, che non stava arrivando, ho cercato di darla io. Stop.