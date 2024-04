Lazio-Juventus | Il punto sugli infortunati del dott. Rodia

Al termine del ritorno della semifinale di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di LSC il dott. Rodia per fare il punto sugli infortunati:

"È stata una partita molto intensa e dura, abbiamo avuto Gila che ha avuto un indurimento dell’adduttore, Felipe Anderson una ferita sull’alluce dolorosa che lo ha costretto al cambio. Per quanto riguarda Kamada nella rifinitura di ieri ha avuto un fastidio sul polpaccio, per cui precauzionalmente l’abbiamo fermato, adesso dovremo valutare nelle prossime ore se si tratta di un semplice affaticamento o qualcosa di più, abbiamo bisogno degli esami per capire di che entità si è trattato. Per quanto riguarda lazzari ha avuto anche lui un affaticamento al polpaccio per cui precauzionalmente l’abbiamo fermato, adesso lo stiamo monitorando in questi giorni.

Su Zaccagni e Provedel

Per quanto riguarda Zaccagni, ottime notizie è pronto per il rientro, così come per Provedel che a breve rientrerà.