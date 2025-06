Oggi il compleanno di due ex Lazio: Gregucci e Matuzalem

Due ex giocatori che hanno lasciato il segno in casa Lazio. Quest'oggi festeggiano il loro compleanno Angelo Gregucci e Francelino Matuzalem. Il primo festeggia 61 anni mentre il brasiliano classe 1980 spegne 45 candeline. Per entrambi stagioni importanti nella capitale vivendo epoche e momenti diversi con l'aquila sul petto.

Gregucci e la Lazio

Anni importanti per Angelo Gregucci in biancoceleste. La sua esperienza con l'aquila sul petto è iniziata nel 1986 per poi concludersi dopo 7 stagioni nel 1993. Tante le presenze, ben 127, condite anche da 12 realizzazioni. Un difensore con un certo senso del gol e che nonostante le sue origini ( nato a San Giorgio Ionico, provincia di Taranto ) si è innamorato della prima squadra della capitale diventandone tutt'ora tifoso.

Matuzalem ed i suoi anni biancocelesti

A festeggiare gli anni è un altro ex centrocampista dalla tecnica sopraffine. Parliamo di Francelino Matuzalem, oggi spegne 45 candeline e 5 stagioni importanti con la Lazio. Il suo arrivo è datato 2008 e la sua partenza è avvenuta nel 2013. Giocatore di assoluto valore il neo era solo la condizione fisica. Recidivo infatti agli infortuni e con i biancocelesti ha collezionato 75 presenze segnando 2 gol. Nei cuori di tutti i tifosi laziali c'è quello dell'agosto 2009, nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter del Triplete. Un gol fortunoso quanto importante per permettere alla Lazio di alzare la coppa al cielo in quel di Pechino.