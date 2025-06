Calendario Lazio, le coppie di partite più insidiose

La Lazio ha ritrovato Maurizio Sarri, che avrà la possibilità per la prima volta a Roma, di preparare una stagione dalla singola partita a settimana, a causa del settimo posto raccolto dalla Lazio a seguito della sconfitta casalinga arrivata con il Lecce di Giampaolo. Venerdì è andato in scena il sorteggio del calendario della prossima Serie A, che ha evidenziato quali saranno i principali snodi del campionato della Lazio. Al di là delle date da segnare in rosso, come quelle legate ai derby della quarta e della penultima giornata, ci sono sette coppie di big match che la squadra di Sarri dovrà affrontare, e che con ogni probabilità potrebbero via via delineare quelle che potrebbero essere le ambizioni del nuovo ciclo targato Maurizio Sarri.

Il girone d'andata

Nelle prime diciannove gare di Serie A, saranno tre le coppie di gare a costituire non poche insidie per la squadra allenata dal tecnico toscano. Si entra nel vivo sul finale di ottobre, quando tra il 19 e il 26 i biancocelesti saranno prima impegnati a Gewiss Stadium di Bergamo, per affrontare l'Atalanta di Juric, mentre la settimana successiva verrà ospitata all'Olimpico la Juventus.

Una sorte simile arriva tra la tredicesima e la quattordicesima di Serie A: il 30 novembre la trasferta di Milano contro il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, poi l'arrivo del Bologna di Italiano all'Olimpico, il 7 dicembre. A chiudere il girone d'andata, le due gare che andranno in scena tra il 3 e il 6 gennaio, entrambe giocate all'Olimpico: prima la sfida ai campioni d'Italia in carica di Antonio Conte, poi quella alla Fiorentina, ancora alla ricerca della sua nuova guida tecnica dopo l'addio di Palladino.

Il girone di ritorno

Quattro invece le coppie di gare insidiose nel corso della seconda parte di campionato. Si inizia tra la ventiquattresima e la venticinquesima giornata di serie A, con i biancocelesti impegnati prima nella trasferta di Torino contro la Juventus, in programma l'otto febbraio, nella gara dell'olimpico contro l'Atalanta la settimana successiva.

Come nel girone d'andata, attaccate le sfide a Milan e Bologna: all'Olimpico l'arrivo dei rossoneri previsto per il 15 marzo, con la trasferta emiliana in programma invece il 22. Tra la trentaduesima e la trentatreesima due trasferte consecutive: il 12 aprile al Franchi contro la Fiorentina; il 19 quella contro Lukaku e compagni. Si chiude con un finale thriller tra la trentaseiesima e la trentasettesima: il 10 maggio la sfida all’Inter all’Olimpico; sette giorni dopo, il derby di ritorno con la Roma di Gasperini.