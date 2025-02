Rebus in porta: la Lazio è pronta a rinnovare il contratto a Mandas

Le ultime prestazioni di Provedel non sono state positive e, l’errore commesso contro il Napoli è costato caro ai biancocelesti. Ricordiamo che in questa stagione c’è stata un’alternanza in porta: in campionato ha sempre giocato il portiere italiano mentre nelle coppe la scelta è ricaduta su Mandas.

Lazio, tema portieri: Baroni riflette

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri i due portieri sono stati alternati: vedremo se verranno rispettate le gerarchie di inizio stagione o se il tecnico deciderà di promuovere Mandas.

Mandas vicino al rinnovo

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una trattativa per rinnovare il contratto a Mandas: a Formello c‘è stato un incontro tra Fabiani e il suo entourage. L’idea è quella di prolungare il contratto fino al 2029 con un adeguamento che lo porterebbe a guadagnare un milione. La Lazio nel mercato di gennaio ha rifiutato un offerta da parte del Como.