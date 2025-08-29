Lista campionato, la resa dei conti in casa Lazio: Sarri valuta

La lista da consegnare entro Verona

Con settembre alle porte, è tempo di definire la lista campionato. Dopo l’anticipo con il Como, erano stati momentaneamente esclusi Gigot e Isaksen, ma entro sabato 30 agosto la rosa andrà ufficializzata per la sfida contro il Verona. Dopodiché, con la chiusura del mercato, le scelte diventeranno definitive: durante la stagione sarà possibile intervenire solo con due cambi. Una decisione che condizionerà inevitabilmente i piani futuri della squadra.

Gli esuberi e i nodi irrisolti

Il vero problema resta numerico: bisogna scendere da 18 a 17 over. Gigot, ormai fuori dai radar di Sarri secondo il Corriere dello Sport, è destinato all’esclusione, ma servirà anche un secondo taglio. L’indiziato principale è Basic, che potrebbe però essere tenuto in considerazione in vista delle possibili assenze di Dele-Bashiru e Belahyane a dicembre per la Coppa d’Africa. Resta incerta la posizione di Patric, fermo per l’ennesimo stiramento: una sua uscita ridurrebbe a soli tre i centrali di ruolo (Romagnoli, Gila e Provstgaard), con Marusic come alternativa d’emergenza. Da qui al 1° settembre la Lazio dovrà trovare il giusto equilibrio: contenere i costi e garantire a Sarri una rosa competitiva in vista della ripartenza di gennaio.